ЗСУ ліквідували загін російських спецпризначенців із Сахаліна

Українські воїни біля Лисичанська накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.
Загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну, потрапив під обстріл ЗСУ біля Лисичанська Луганської обалсті. Щонайменше 12 російських спецпризначенців знищено.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій.
"Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського ОМОНу в р-ні Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти розбили місто Лисичанськ на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевого населення. У залишених будинках та квартирах жителів міста мешкають росіяни і їхні посіпаки з "ЛДНР".
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