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Церковний календар на 29 липня - кому моляться віряни

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Церковний календар на 29 липня - кому моляться віряни

29 липня - день пам'яті священномученника Атеногена і його 10 учнів / Фото: pixabay.com

Яке церковне свято 29 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 29 липня в церковному календарі

У п'ятницю, 29 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 29 липня — день пам’яті священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів

Жив святий Атеноген в селі Пидахтон (неподалік Севастії) за часів правління імператора Діоклетіана. Він був єпископом та побудував невеликий монастир, де також проживало 10 його учнів. Якось прибув до Севастії мучитель Філомарх. Він наказав своїм військам схопити Атеногена та його учнів. Однак самого єпископа в той час у монастирі не було.

Коли дізнався він, що схопили учнів, то відразу сам прийшов до Севастії та здався Філомарху. Кинули їх всіх до в'язниці. Ніч провели вони у молитвах до Господа, а вранці вивели Атеногена та учнів до мучителя. Вони відразу відказали, що вірять в Христа і не збираються відрікатися від своєї віри. За це їх жорстоко карали, били, катували. Під кінець всіх страждань їхні голови стяли мечем.

Церковний календар на 29 липня: відео

Народні прикмети на 29 липня

  • Йде дощ - буде добрий урожай.
  • Похилилося бадилля моркви - чекайте на дощі.

Що не можна робити 29 липня

  • Не варто зловживати спиртним.
  • Не треба лаятися і сваритися.
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