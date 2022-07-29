У Харкові — два "прильоти": двоповерховий будинок та будівля вишу

Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов.

Обидва – у центр міста.

В одному випадку - потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку - "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

«Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що й не буде», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що строковик Нацгвардії збив уже 7 повітряних цілей окупантів.

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