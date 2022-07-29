Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові — два "прильоти": двоповерховий будинок та будівля вишу

Дата публікації
Перегляди
24к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові — два "прильоти": двоповерховий будинок та будівля вишу

Фото: ТСН.ua

О 4:09 відбулися дві "приходи".

Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов.

Обидва – у центр міста.

  • В одному випадку - потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку - "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

«Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що й не буде», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що строковик Нацгвардії збив уже 7 повітряних цілей окупантів.

Читайте також:

Ворожі обстріли України на 28 липня: по Харкову рашисти запустили 5 ракет

Ворожі обстріли України на 28 липня: по Харкову рашисти запустили 5 ракет

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація