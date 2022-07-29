У Харкові — два "прильоти": двоповерховий будинок та будівля вишу

О 4:09 відбулися дві "приходи".
Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов.
Обидва – у центр міста.
- В одному випадку - потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку - "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.
«Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що й не буде», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що строковик Нацгвардії збив уже 7 повітряних цілей окупантів.
Читайте також:
- На Миколаївщині ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост"
- "Країна пишається тобою, синку!": ЗСУ розшукують окупанта, який збив російський вертоліт К-52 на Херсонщині
- Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені