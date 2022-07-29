Астрологічний прогноз на 29 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для активних дій: можна розпочинати втілення в життя проєктів своєї мрії – вони обіцяють бути максимально успішними.

Символ дня: риба-кит.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: не варто квапитися та поспішати – діяти треба спокійно, розмірено й виважено.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: агат, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, зазвичай швидкоплинні. Виняток становлять стоматологічні проблеми, які можуть принести багато неприємностей, водночас лікувати зуби сьогодні не варто – велика ймовірність серйозних ускладнень.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі рідко бувають віщими, проте вони можуть містити в собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася в цей час.

Афоризм дня: "Хто не дає надто багато, дає надто мало" (Андре Моруа).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Альвасар – дарує можливість протистояти будь-якому злу.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, спрямовані на порятунок від пороблення, зурочення та недугів.

Табу дня: необхідно стримувати емоції – з агресивної поведінки добра не буде.