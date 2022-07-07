Церковний календар на 8 липня - кому моляться віряни

Яке свято 8 липня в церковному календарі

У п’ятницю, 8 липня 2022 року, вшановують пам’ять преподобномучениці Февронії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 липня — день пам’яті преподобномучениці Февронії

Свята діва Февронія жила за царювання імператора Діоклетіана та постраждала через свою віру в Христа. Її виховували в монастирі в Сиваполі (Ассірійська область). Настоятелькою монастиря була тітка Февронії - ігуменя Вриєна. Вона дуже піклувалася про душу своєї племінниці, а тому призначила їй більш суворі правила життя, ніж іншим черницям.

Про благочестиве життя Февронії почали розповідати по всьому місту. Тоді знатна молода вдова Ієрія, яка була язичницею, почала її відвідувати. Згодом, під впливом молитов та повчань, вона прийняла святе Хрещення та привела до Господа своїх родичів.

В той час імператор Діоклетіан направив до Асирії воїнів для знищення християн. Коли вони наблизилися до монастиря, в якому жила Февронія, всі черниці втекли, а залишилися лише настоятельниця, її племінниця та помічниця Фомаіда.

Воїни взяли в полон молоду Февронію, зв'язали їй руки та привели до свого воєначальника. Їй спочатку запропонували відректися від віри та принести дари язичницьким ідолам. Однак діва безстрашно відмовилася, за що її піддали страшним тортурам, а потім обезголовили.

Церковний календар на 8 липня: відео

Народні прикмети на 8 липня

В небі видно ластівок - літо буде сонячним.

Якщо ви почули глухий грім - чекайте на дощ найближчими днями.

Що не можна робити 8 липня