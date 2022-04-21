21 квітня 2022 року в церковному календарі - Чистий четвер. Картинки українською, привітання в прозі та віршах - шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Чистий четвер: привітання в прозі

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

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Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Нехай з цілющою водою зникнуть всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, спокою і віри в найкраще!

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Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

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Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов'ю і радістю!

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Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

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З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!

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Нехай в цей день Бог подарує тобі здоров'я, нехай «чиста» буде кожна річ, до якої ти притрагиваешься, і кожна справа, яку ти робиш! Будь щасливий і здоровий! З Чистим четвергом!

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Дозволь тебе з Чистим четвергом привітати і побажати, щоб в цей день в твій дім увійшла Божа благодать, подарувала тобі здоров'я і сили для нових справ.

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Нехай у Чистий четвер тобі буде легко і спокійно! Умийся до світанку благодатною водою і знайти здоров'я! Щастя тобі і везіння у будь-якій справі! Нехай у нашому домі завжди буде мир, любов і благодать!

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Нехай у цей Чистий четвер ти відчуєш легкість у своїй душі та серці! Живи і радій, роби і отримуй задоволення! Будь здоровий! Я бажаю, щоб будь-які негаразди обходили тебе стороною!

З Чистим четвергом: віршовані привітання

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

***

Нехай від бруду, пилу, сміття

Весь очиститься ваш будинок.

Нехай підуть усі злі думки

З цим Чистим четвергом.

Щоб і небо було ясним,

І чиста була душа.

Щоб всі ми відчували,

Яка Паска хороша!

***

Все блищить від чистоти,

То Чистий Четвер завітав в нашу хату!

Вітаємо вас від всієї душі,

Хай буде радості, щастя багато!

***

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас в день привітний!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Привітаю з Чистим четвергом!

Так чисто буде нехай кругом

Традицій ви не порушуйте –

Будинки і душі очищуйте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Гряде вже Свята Пасха.

Чистий четвер: картинки українською

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер

Привітання на Чистий четвер