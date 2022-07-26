Чому матюкатись корисно: прості причини нецензурної лайки

Лайка соціально неприйнятна і неприємна річ, за якою можна ховати свої справжні почуття, але потрібно знати де лаятись і з ким.

Про це пише uahealth в Instagram.

Не слід свідомо застосовувати лайку до людей. Ображаючи інших, не отримаєш жодної корисні ні на фізичному, ні на моральному рівні.

Чому матюкатись корисно

Знеболювальне

Якщо ми реагуємо нецензурною лексикою на неприємну ситуацію, а не на людину, то відчуваємо полегшення. Наше обурення знаходить миттєве вираження, і мозок реагує виділенням ендорфінів, які беруть участь у знеболенні чи задоволенні. Лайка не замінить анестезії, але дослідження показали ефективність в зменшенні болю і підвищенні больового порогу.

Легальний викид агресії

Перша реакція організму на біль – бий або біжи. Але лайка дозволяє швидко скинути агресію і нікого не бити, при цьому дуже влучно показати людині ступінь болю і роздратованості. Це ефективний сигнал співрозмовнику, що йому треба триматися від нас трохи далі, не застосовуючи фізичну силу.

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Сигнал дружби

Вживання матюків у спілкуванні в низці випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою – такі дослідження. Це ніби означає: "Я знаю тебе так добре, що можу дозволити собі поводитись фамільярно".

Важливо, що матюками слід саме послуговуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти ними постійно.

Інакше мозок звикає і перестає сприймати лайку як щось екстраординарне, і зникає будь-який корисний ефект.

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