Чому матюкатись корисно: прості причини нецензурної лайки

Лайка соціально неприйнятна і неприємна річ, за якою можна ховати свої справжні почуття, але потрібно знати де лаятись і з ким.
Про це пише uahealth в Instagram.
Не слід свідомо застосовувати лайку до людей. Ображаючи інших, не отримаєш жодної корисні ні на фізичному, ні на моральному рівні.
Чому матюкатись корисно
- Знеболювальне
Якщо ми реагуємо нецензурною лексикою на неприємну ситуацію, а не на людину, то відчуваємо полегшення. Наше обурення знаходить миттєве вираження, і мозок реагує виділенням ендорфінів, які беруть участь у знеболенні чи задоволенні. Лайка не замінить анестезії, але дослідження показали ефективність в зменшенні болю і підвищенні больового порогу.
- Легальний викид агресії
Перша реакція організму на біль – бий або біжи. Але лайка дозволяє швидко скинути агресію і нікого не бити, при цьому дуже влучно показати людині ступінь болю і роздратованості. Це ефективний сигнал співрозмовнику, що йому треба триматися від нас трохи далі, не застосовуючи фізичну силу.
- Сигнал дружби
Вживання матюків у спілкуванні в низці випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою – такі дослідження. Це ніби означає: "Я знаю тебе так добре, що можу дозволити собі поводитись фамільярно".
Важливо, що матюками слід саме послуговуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти ними постійно.
Інакше мозок звикає і перестає сприймати лайку як щось екстраординарне, і зникає будь-який корисний ефект.
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