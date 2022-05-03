За ухвалення відповідного рішення проголосував 321 народний депутат.

Рада підвищує штрафи за нецензурну лайку в громадських місцях.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів (№5050-1).

Законопроєктом встановлюється, що дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок або спокій громадян, - тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

У чинному законодавстві йдеться про штраф від 51 до 119 грн. Водночас наразі йдеться про громадські роботи на строк від 40 до 60 годин та адмінарешт на строк до 15 діб.

Серед іншого, пропонується встановити відповідальність за образу поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

Так, публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов`язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону, військовослужбовця у зв`язку з їхньою участю в охороні громадського порядку - тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Нагадаємо, 3 травня Рада заборонила діяльність в Україні проросійських партій: як голосували ексчлени ОПЗЖ.

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