Де в Україні зафіксовано рекордну кількість штрафів від ТЦК

ТЦК / © ТСН

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Від початку 2025 року територіальні центри комплектування (ТЦК) в Україні відкрили понад 28 тисяч справ за порушення військового обліку. Лише за останні три місяці їх стало більше на 11 тисяч. Найбільший сплеск зафіксовано у квітні — понад 5,6 тисячі проваджень за місяць.

Про це йдеться у звіті Опендатабот.

Особливо гучний інцидент стався на Чернігівщині: там районний ТЦК відкрив одразу вісім проваджень проти одного чоловіка — п’ять у квітні, ще три на початку червня. Це наразі абсолютний рекорд у 2025 році.

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Загалом, лише кожна п’ята справа цьогоріч була закрита. Решта перебувають на розгляді або в процесі.

Динаміка проваджень за місяцями

З початку року ТЦК щомісяця відкривали стабільно високу кількість справ за порушення правил військового обліку. У січні зареєстровано 4 772 провадження, з яких завершили 1 561. У лютому динаміка залишалась практично незмінною — 4 760 справ, з них закінчено 1 368.

У березні кількість відкритих проваджень трохи зросла — до 4 776, але завершених стало менше — лише 1 180. Квітень став рекордним за новими справами — 5 682, але знову ж таки, завершили менше чверті — 1 219.

У травні спостерігалося незначне зменшення — 4 882 відкритих справ і лише 888 завершених. А в червні, за попередніми даними, зафіксовано суттєве падіння активності: 3 340 нових проваджень та лише 227 завершених, що є найменшим показником за пів року.

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Кого найчастіше штрафують

Більшість проваджень стосуються чоловіків віком від 25 до 45 років — таких справ 82%. Жінки майже не фігурують у статистиці — лише 46 справ з понад 28 тисяч, тобто менше ніж 0,2%.

Регіони з найбільшою кількістю штрафів

Найактивніше ТЦК працюють у Києві — з початку року в столиці відкрили 3 835 проваджень. Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 2 984;

Сумська область — 2 464;

Одеська область — 2 438;

Харківська область — 2 151.

Усього дев’ять областей мають понад тисячу справ кожна.

У Києві лідером є Подільський ТЦК — лише за перше півріччя тут відкрили 1 100 проваджень. За шість місяців 2025 року ТЦК значно активізували контроль за військовозобов’язаними. Усі ознаки вказують на те, що тенденція до зростання кількості штрафів лише посилюватиметься.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада 13 березня ухвалила в цілому законопроєкт №12093, який має стимулювати порушників військового обліку до добровільної сплати штрафів та вступу на військову службу.