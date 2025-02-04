Енергетики ДТЕК повертають світло на Донеччині після обстрілів

Минулої доби енергетики ДТЕК повернули світло понад 3 тис. родин у 7 населених пунктах Донеччини, що були без світла через ворожі атаки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що важкі бої на Донеччині не стихають, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Тільки за вчора тут енергетикам вдалося відновити електропостачання 7 населених пунктів та повернути світло в оселі понад 3 тисяч жителів прифронтового регіону.

В компанії підкреслили, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Попри усі виклики енергетики ДТЕК продовжують працювати і робити все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.