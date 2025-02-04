Біля кордону з Білоруссю люди заблокували дорогу: що вимагали (відео)

У "столиці" бурштинокопачів біля кордону з Білоруссю – протест. Місцеві вимагали прибрати блокпости і відновити перекопану дорогу біля кордону.

У Старому Селі на півночі Рівненщини, поблизу кордону з Білоруссю місцеві жителі перекрили дорогу.

Про це пише місцевий паблік "Рівне 1283".

За інформацією каналу, люди вимагають відновити іншу дорогу, яку з метою безпеки розкопали прикордонники. Вона розташована всього за 8-9 км від Білорусі.

Голова Старосільської громади Михайло Кузьмич у коментарі "Рівне 1283" сказав, що наразі ситуація в селі – спокійна. За його словами, пікетувальники розійшлися вчора близько 18 години.

"Поки на даний час – тихо, не знаю, як далі буде. Самої бійки я не бачив, але казали, що вона була. Вона тривала недовго", – каже голова громади.

Зауважимо, що на кадрах одного з відео видно, як агресивні жіночки напали на військових і стягували маскувальну сітку з блокпоста.

"Наразі ми готуємо звернення до прикордонного загону. Пікетувальники мають прийти та перевірити його. Також ми будемо його погоджувати з прикордонниками", – додав Михайло Кузьмич.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, жодних порушень на місці вони не задокументували.

"Ситуація наразі – контрольована. Мітингувальники після спілкування з владою розійшлися. Поліцейські забезпечували публічну безпеку і порядок на місці події", – сказали у пресслужбі ГУ Нацполіції у Рівненській області у коментарі пабліку.

За інформацією іншого пабліка "Твоє Рівне", жителі Старого Села вимагали:

Не здійснювати перевірку авто та військово-облікових документів у чоловіків

Прибрати контрольний пост

Дозволити безперешкодно збирати дикороси (ягоди та гриби) поруч із кордоном з Білоруссю

"Про копання бурштину, про їзду п'яними, часті резонансні ДТП та постійне порушення комендантської селяни мовчать. А ще учасники цих дій незадоволені перевірками та зміцненням кордону", – зауважують у пабліку.

На Рівненщині біля кордону з Білоруссю люди заблокували дорогу: вимагають прибрати міни і блокопости

"Основні вимоги, які звучали від громадян, не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном, попри чинні у прикордонні режимні обмеження", – додав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу".

Зауважимо, що Старе Село на Рівненщині регулярно "випливає" у зведеннях правоохоронці, як один із найбільших центрів незаконного видобутку бурштину у регіоні.

Старе Село на карті

Нагадаємо, що у Рівному два 19-річні юнаки готували теракт біля управління поліції.

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