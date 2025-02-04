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Удар "Іскандером" по Ізюму: кількість постраждалих продовжує зростати

Удар "Іскандером" по Ізюму: кількість постраждалих продовжує зростати

Обстріл Ізюма 4 лютого

Попередньо, ворог атакував ракетою "Іскандер".

В Ізюмі Харківської області продовжується роботи на місці ворожої атаки. Станом на 15:51 загинуло 5 осіб, ще 50 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Ізюма 4 лютого / ©
Обстріл Ізюма 4 лютого

Внаслідок ракетного удару загинули:

  • 44-річний чоловік
  • 69-річний чоловік
  • дві жінки і один чоловік, дані яких встановлюють.
Обстріл Ізюма 4 лютого / © Олег Синєгубов
Обстріл Ізюма 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Постраждало 50 людей, серед них – три дитини.

Обстріл Ізюма 4 лютого / ©
Обстріл Ізюма 4 лютого

Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3 житлових багатоквартирних будинків. 

Обстріл Ізюма 4 лютого / ©
Обстріл Ізюма 4 лютого

"Більшість постраждалих — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ", – зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.

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