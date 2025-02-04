Удар "Искандером" по Изюму: количество пострадавших продолжает расти

В Изюме Харьковской области продолжается работа на месте вражеской атаки. По состоянию на 15:51 погибли 5 человек, еще 50 – получили ранения различной степени тяжести.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Изюма 4 февраля

В результате ракетного удара погибли:

44-летний мужчина

69-летний мужчина

две женщины и один мужчина, данные которых устанавливают.

Обстрел Изюма 4 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Пострадали 50 человек, среди них – три ребенка.

Обстрел Изюма 4 февраля

Частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон 3 жилых многоквартирных домов.

Обстрел Изюма 4 февраля

"Большинство пострадавших — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений", — отметил Синегубов.

Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Есть погибшие, а среди раненых – ребенок.

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