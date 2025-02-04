Возле границы с Беларусью люди заблокировали дорогу: что требовали (видео)

В "столице" янтарокопателей у границы с Беларусью – протест. Местные требовали убрать блокпосты и восстановить перерытую дорогу у границы.

В Старом Селе на севере Ровенщины, вблизи границы с Беларусью, местные жители перекрыли дорогу.

Об этом пишет местный паблик "Ровно 1283".

По информации канала, люди требуют восстановить другую дорогу, которую в целях безопасности раскопали пограничники. Она расположена всего в 8-9 км от Беларуси.

Председатель Старосельской громады Михаил Кузьмич в комментарии "Ровно 1283" сказал, что ситуация в селе — спокойная. По его словам, пикетчики разошлись вчера около 18 часов.

"Пока в настоящее время – тихо, не знаю, как дальше будет. Самой драки я не видел, но говорили, что она была. Она продолжалась недолго", – говорит глава общества.

Заметим, что на кадрах одного из видео видно, как агрессивные женщины напали на военных и стаскивали маскировочную сетку с блокпоста.

"Пока мы готовим обращение в пограничный отряд. Пикетчики должны прийти и проверить его. Также мы будем его согласовывать с пограничниками", — добавил Михаил Кузьмич.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, никаких нарушений на месте они не задокументировали.

"Ситуация сейчас – контролируемая. Митингующие после общения с властями разошлись. Полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок на месте происшествия", – сказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Ровенской области в комментарии паблику.

По информации другого паблика "Твое Ровно", жители Старого Села требовали:

Не осуществлять проверку авто и военно-учетных документов у мужчин

Убрать контрольный пост

Разрешить беспрепятственно собирать дикоросы (ягоды и грибы) рядом с границей с Беларусью

"О копании янтаря, о езде пьяными, частых резонансных ДТП и постоянном нарушении комендантского часа селяне молчат. А еще участники этих действий недовольны проверками и укреплением границы", — отмечают в паблике.

На Ровенщине возле границы с Беларусью люди заблокировали дорогу: требуют убрать мины и блокопосты

"Основные требования, звучавшие от граждан, не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикороссы рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", — добавил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу".

Отметим, что Старое Село в Ровенской области регулярно "вытекает" в сводках правоохранители, как один из крупнейших центров незаконной добычи янтаря в регионе.

Старое Село на карте

Напомним, что в Ровно два 19-летних юноши готовили теракт у управления полиции.

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