Шпинатний рулет із лососем: рецепт яскравої страви

Якщо ви шукаєте щось оригінальне, що здатне доповнити ваш святковий чи буденний стіл, цей шпинатний рулет із лососем стане справжнім відкриттям. Він поєднує ніжний, повітряний бісквіт із вершковим крем-сиром і насиченим смаком слабосолоного лосося та створить незабутнє смакове враження.

На сторінці yummy.lera поділилися рецептом рулету, який не лише матиме вишуканий вигляд, але й насичений смак, він здатен зачарувати будь-якого гурмана.

Інгредієнти Свіжий шпинат 150 г Яйця 3 шт. Сіль Борошно 50 г Крем-сир 175 г Слабосолоний лосось 200 г

Приготування

Перш за все, свіжий шпинат залийте окропом. Через хвилину всю воду злийте, щоб зберегти колір і свіжість листя. Дайте шпинату трохи охолонути, після чого додайте яєчні жовтки. За допомогою блендера перетворіть суміш на однорідну консистенцію. До охолодженого шпинату додайте просіяне борошно та акуратно перемішайте до отримання тіста. Окремо збийте білки з додаванням дрібки солі до утворення стійкої маси. Важливо вводити білки у тісто поступово, у три етапи, акуратно перемішуйте лопаткою знизу вверх, щоб не зруйнувати повітряну текстуру тіста. Отримане тісто рівномірно вилийте на деко, вистелене пергаментним папером. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 10 хв. Короткий час випікання зберігає легкість та повітряність бісквіта, це є ключовим аспектом для подальшої форми рулету. Після повного охолодження бісквіта на нього щедро нанесіть шар крем-сиру, після чого викладайте шар слабосолоного лосося. Щільно закрутіть бісквіт у рулет, використовуйте харчову плівку. Після формування рулету залиште його у холодильнику на декілька годин або на ніч, щоб він остаточно "схопився" та набув чудової форми.

Шпинатний рулет із лососем – це яскрава, смачна та ефектна закуска, яка здатна стати зіркою будь-якого столу. Спробуйте приготувати цей рулет вдома та насолоджуйтесь кожним шматочком цього кулінарного шедевра.

Смачного!

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