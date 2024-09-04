Енергоатом спростував недостовірну інформацію про аварію на одній з АЕС

Державна компанія НАЕК Енергоатом спростувала недостовірну інформацію про буцімто аварію на одній з атомних електростанцій.

«З метою припинення поширення чергової недостовірної інформації про нібито аварію на АЕС Енергоатом повідомляє: жодної аварії на Південноукраїнській АЕС не сталося», - повідомили в компанії.

В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності.

Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури

26 серпня, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм).

Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

Фахівці Енергоатому працюють над усуненням зауважень до роботи обладнання.

Відновлення номінальної потужності ПАЕС можливе після усунення мережевих обмежень з видачі потужності іншими АЕС, спричиненими атакою росії на магістральні підстанції 26 серпня.