Харків! Повітряна тривога!

У Харкові о 23:24 28 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Усім необхідно негайно перейти до укриття.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: