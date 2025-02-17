Hillel IT School відкрила нову IT-школу Bookford для дітей та підлітків

Один з лідерів IT-освіти в Україні запустив Bookford — альтернативну IT-школу для розвитку майбутніх новаторів та технологічних лідерів. Це комплексний онлайн-навчальний простір від Hillel IT School. Тут молодь віком від 8 до 17 років отримує сучасні цифрові навички під час інтерактивного навчання, без нудної теорії та шаблонних уроків. Перша група учнів у Bookford — діти полонених, безвісти зниклих та загиблих воїнів, якими опікується БО «МРІЯ - Українська фундація».

Навіщо нова школа?

Насправді з 2016 року на базі Hillel IT School навчили близько 5 000 дітей і підлітків, — розповідають в компанії. Багато з цих студентів реалізували власні проєкти, отримали перший комерційний досвід або почали працювати в IT. Тому таке масштабування, як створення цілої окремої школи для дітей та підлітків було лише питанням часу.

— Ми переконані, що для молоді важливо не лише здобути знання, а й отримати мотивацію, підтримку та реальний практичний досвід. Саме тому навчання у Bookford — це живі заняття з інтерактивом та реальними проєктами. Це про можливості для дітей, які хочуть більше, ніж просто користуватися технологіями. Тут юним студентам буде цікаво, а їхнім батькам спокійно, адже ми будемо відповідати за високу якість викладання. Без нудної теорії, без «відсиджування» уроків, без «будь як всі». Це місце, де ти знаходиш своє, знайомишся з тими, хто на твоїй хвилі, і реально розвиваєшся. Де можна своє захоплення перетворити на класний фундамент для кар’єри та успішної реалізації себе у світі, — ділиться Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School.

Першими учнями школи стали діти полонених, безвісти зниклих та загиблих воїнів, якими опікується «МРІЯ - Українська фундація». З даною благодійною організацією Hillel IT School співпрацює з 2024.

— Ми точно знаємо, що будь-яка підтримка важлива. Особливо та, що дає дітям інструменти для розвитку та освіти. І наскільки потрібні тут правильний підхід до кожного, створення потрібного ком’юніті, аби діти мали можливість формувати ту саму внутрішню опору для свого майбутнього, — прокоментувала Олена Кавенська, керівниця черкаського регіонального представництва «Мрія - Українська Фундація»

Bookford — це більше, ніж навчання

У фундамент Bookford закладено все краще від Hillel IT School, що гарантує ретельний підхід до викладачів, програм, методик і рівня навчання. Студенти будуть отримувати сучасні цифрові навички. Це формат інтерактивного навчання на зручній та ефективній онлайн-платформі LMS, що має безкоштовні застосунки для iOS та Android. Тут 24/7 доступ до всіх відеозаписів занять, навчальних матеріалів та комунікації з викладачами. Викладатимуть виключно фахівці-практики, які працюють в топових ІТ-компаніях і мають великий досвід роботи з дітьми. Навчання у невеликих групах до 17 осіб. Наразі школа пропонує понад 10 курсів з напрямів: від основ дизайну, розробки сайтів та ігор, 3D-моделювання, до різних мов програмування тощо. У майбутньому кількість напрямів буде збільшено. Аби обрати що саме потрібно, є можливість безкоштовного першого заняття.

Тут кожна дитина може обрати курс, що відповідає її інтересам та амбіціям. А ще отримати практичний досвід роботи у команді та створити власне перше портфоліо, яке допоможе отримати перші комерційні замовлення.

Що далі?

Bookford вже відкрив набір для всіх охочих. Записатися на безкоштовне пробне заняття можна на офіційному сайті bookford.com.