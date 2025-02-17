Курс валют в Україні: "доларопад" змінився на "доларозліт" – купувати чи продавати

Час дешевого долара закінчився: минулого тижня курс американської валюти швидко пішов угору. Рубіж у 42 грн за одиницю – йдеться про курс продажу готівки – було подолано за два дні, а от надалі зростання припинилось і курс відкотився – хоч незначно, але нижче за 42 гривні.

Чого очікувати від курсу у найближчу семиденку, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 17 до 23 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні від 10 до 16 лютого, середній курс готівкового долара пішов угору з вівторка, 11 лютого. Позначку у 42 грн/долар у продажу було подолано в середу – у середньому стало 42,03 грн/долар (+24 коп. за три дні), а от надалі тренд знову змінився на низхідний. На неділю, 16 лютого, курс продажу зупинився на 41,92 грн/долар (+13 коп. за тиждень). Курс купівлі 16 лютого зафіксувався на 41,40 грн/долар (+10 коп. за тиждень). Тобто курси повернулись до значень десятиденної давнини.

Найвища ціна продажу долара була 42,20 грн (+20 коп. за тиждень), найнижча – 41,65 грн/долар (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,60 грн (+15 коп.).

Курс готівкового євро змінювався аналогічно, однак висхідний тренд виявився більш агресивним. На відміну від долара, зростання курсу євро продовжилось. За тиждень, від 10 до 16 лютого, євровалюта здорожчала на 50 коп. у продажу і на 36 коп. у купівлі – відповідно до 44 і 43,31 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, 10-16 лютого, середній курс долара у продажу нагадував параболу з максимумом у середу, 12 лютого, цього дня було зафіксовано 41,88 грн/долар (+20 коп.) від початку тижня. Та вихідними курс знизився майже до попередніх значень – 41,72 грн/долар. Курс купівлі коливався від 41,65 до 41,79 грн/долар і на вихідних встановився на рівні 41,71 (+5 коп./за тиждень). Тобто нелегальний ринок по долару на суботу і неділю фактично зупинився.

Євро у нелегалів дорожчав увесь тиждень і на його кінець курс досяг значень 43,95 грн/євро у продажу (+50 коп.) і 43,80 у купівлі (+60 коп.).

Нацбанк змінив політику зміцнення гривні, якої він дотримувався чотири тижні поспіль, на протилежну і знову почав девальвацію гривні з вівторка, 11 лютого. На кінець минулого тижня гривня подешевшала до долара на 33 коп., до 41,80 грн/долар, це майже стільки, скільки було 1 лютого. На понеділок, 17 лютого, регулятор зміцнив гривню, встановивши офіційний курс 41,63 грн/долар (+16 коп. за тиждень).

Ще більше здорожчав до гривні євро. Якщо у понеділок, 10 лютого, офіційний курс був 43,03 грн/євро, то 14-го, у п’ятницю, вже 43,44 (+41 коп.). На понеділок, 17 лютого, регулятор встановив курс 43,59 грн/євро (+56 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,04 до 1,05 долара за євро.

Як пояснив Андрій Шевчишин, на міжбанківському валютному ринку за тиждень змінились тренди: пропозиція безготівки знизилась на 10%, а попит зріс на 5%. Це призвело до здорожчання долара і євро.

"Ринок поступово повертається до звичної в останні місяці ситуації, коли попит перевищує пропозицію, а регулятор періодичними продажами валюти намагається не допустити значного "задирання" курсу , – говорить Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку дещо інакше. Попит і пропозиція зростають, але пропозиція більшає з боку не банків, а покупців. Валюту стали здавати активніше, тому спред, або різниця між курсами продажу і купівлі збільшується, причому у бік зниження курсу купівлі".

Андрій Забловський звернув увагу, що попри зростання попиту і зменшення пропозиції на міжбанківському ринку, курс так і не перевищив 42 грн/долар.

"Завдяки активній присутності Нацбанку (щоденні інтервенції на міжбанку) та продажам великих експортерів – аграріїв та металургів – до кінця тижня курс безготівкового долара практично повернувся до того рівня, з якого стартував на початку тижня", – пояснив Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют

Прогнози експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин наголосив, що сезонне зміцнення гривні закінчилось і тепер варто очікувати подорожчання долара. Однак він утримався від прогнозу, яким конкретно буде курс від 17 до 23 лютого.

"Дно пройдено, далі на курс долара впливатимуть не лише економічні чинники, такі як поведінка на ринку експортерів і імпортерів, а й політичні – насамперед інформація про хід переговорів стосовно миру в Україні. І чим більше чутимемо оптимізму, тим менше зростатиме курс. Долар на поточному тижні дешевшим навряд чи буде, стабільність вже маємо, а ймовірність висхідного тренду вірогідна", – пояснив Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин вважає, що на поточному тижні долар продовжить дорожчати: "Курс помітно піде вгору, як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Можливе повернення на міжбанку до 42 грн/долар, а на готівковому – ближче до 42,5 грн".

Андрій Забловський оптимістичний: на його думку, наразі нема чинників для швидкої девальвації гривні.

"Очевидно, що девальваційні очікування залишаються, але тимчасово впливатиме не економічний, а політичний фактор: початок мирних переговорів. Тому ще тиждень курс долара стримуватимуть позитивні очікування подальшого розвитку подій. На міжбанку гривня не перетне позначку у 42 грн/долар, тобто готівковий курс також залишиться на нинішньому рівні", – вважає Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин упевнений, що не варто втрачати моменту, коли є можливість швидко заробити непогані відсотки на гривневих інструментах: облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) і депозитах.

"Це вимагає певних зусиль і витрат часу на продовження і поновлення договорів, бо і ОВДП, і депозити надійніше мати короткострокові, не більше, ніж на три місяці. Бо саме на такий час можна упевнено прогнозувати, якою буде політична і економічна ситуація в Україні. Надійність довгострокових гривневих інструментів, тобто на півроку-рік, менш прогнозована, а вищі відсотки не перекривають ризиків", – пояснив своє бачення питання Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин радить зосередитись на стратегії, а не на тактиці, а саме: купувати валюту з прицілом на те, що середній курс на поточний рік давно анонсовано владою на рівні 45 грн/долар. Це означає, що на кінець року може бути 47 грн/долар.

"Краще купити долари сьогодні по 42 гривні, ніж завтра-післязавтра по 43 і вище. Адже якими можуть бути підсумки мирних переговорів – не знає ніхто. А вони можуть не лише позитивно, а й негативно вплинути на курс долара. Тому буде не зайвим мати якусь "подушку безпеки" у вигляді готівки на руках. Очевидно, що продавати валюту зараз не варто. Якщо є бажання інвестувати, наприклад, у гривневі цінні папери або покласти гроші у банк, краще це зробити відразу у гривні, а не шляхом продажу запасів уже наявної валюти", – вважає Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський упевнений, що найменш ризикованою є диверсифікація заощаджень, тобто володіння різними фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику.

"Диверсифікація знижує загальний ступінь ризику інвестиційного портфеля в цілому, – пояснив Андрій Забловський. – Для пересічного українця портфель може складатися з доларів, євро, депозитів, ОВДП, банківських металів – золоті і срібні зливки. Зараз вдалий час для купівлі валюти, бо курс поки стабільний і досить вигідний".

А от продавати валюту експерт не радить без крайньої необхідності.

Читайте також:

Коли в Україні може початись обіг євро: Гетманцев дав відповідь

Чи вигідно купити квартиру через “єОселю” та що буде з цінами 2025 року: аналізуємо ринок нерухомості

Мюнхенський холодний душ: чому Європі та Україні більше не варто сподіватися на лідерство США