Як покращити зір за 1 день

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За цим запитом всезнаючий Google видає десятки вправ для очей, поради щодо правильного харчування та зміни способу життя. Дві останні рекомендації доречні в будь-якому разі. Але якби так ефективно діяла гімнастика, у світі, напевно, було б значно менше володарів поганого зору.

Коли варто віддати перевагу окулярам/лінзам

З вправами важливо проявити обережність: здебільшого вони не приносять користі, а залежно від діагнозу можуть навіть нашкодити. Тому для поліпшення діоптрій за день залишається два варіанти - підбір відповідних окулярів/лінз і прийняття ситуації або лазерна корекція зору .

Перше рішення підходить усім: не потребує втручань і співвідноситься з будь-яким діагнозом. Якщо не хочете псувати імідж, можна вибрати лінзи, які не видадуть вашої проблеми із зором. Але зараз і окуляри здатні стати частиною образу, багато хто заради стилю носить так звані «обманки». Що стосується недоліків:

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ваш зір за фактом залишається таким самим, і після зняття окулярів/лінз ви відчуватимете звичний дискомфорт;

до використання цих засобів корекції потрібно звикнути, лінзи доведеться призвичаїтися одягати, не забувати знімати, правильно за ними доглядати, а в окулярів є властивість спадати в невідповідний момент, пітніти, ламатися, губитися;

на засоби корекції доводиться постійно витрачатися, суми невеликі, але регулярні.

Що стосується останнього пункту, оновлювати лінзи потрібно переважно раз на місяць. Окулярів може знадобитися кілька, наприклад, окремо для водіння, комп'ютера, постійного носіння.

Лазерна корекція: результат усього за день

Нині це єдиний реальний, безпечний і відносно простий варіант швидко повернути зір, якому довіряють провідні офтальмологи. Операція займає 10-15 хвилин, у рамках підготовки потрібно пройти кілька оглядів, а відновлення швидке і легке. Наступного дня або максимум через кілька діб ви зможете повернутися до звичайного життя, бачачи цей світ на всі сто.

Вартість порівняно невисока, але є єдина перешкода: можлива наявність медичних протипоказань, наприклад проблеми із сітківкою. У цьому разі корекція не підійде, а в інших немає сенсу і далі терпіти незручності через поганий зір. Вибирайте хорошу клініку, лікаря і за день вирішуйте проблему, яка псує життя багато років.