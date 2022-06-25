Коли День молоді в Україні 2022 року / Фото: pixabay.com

Коли буде день молоді в Україні 2022 року та яка основна його суть

Коли буде день молоді в Україні 2022 року та яка основна його суть

Від 1 січня 2022 року Україна святкує День молоді разом з усім світом. Коли саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

День молоді завжди був особливою подією для українців. Цього дня особливу увагу приділяють енергії, натхненню та творчості молодих людей, а ще підтримують молодіжні організації та об'єднання.

Коли День молоді буде проходити в Україні 2022 року

До 2022 року в Україні День молоді щорічно припадав на останню неділю червня. Тобто подія мала б відбутися 26 червня 2022 року. Однак молодіжні організації та рухи подали ініціативу про перенесення святкування на іншу дату, коли проводять Міжнародний день молоді в усьому світі. А це 12 серпня. Так молоді люди хотіли показати своє бажання інтегруватися до європейської спільноти. Ініціатива була підтримана президентом України Володимиром Зеленським, який підписав відповідний указ. Документ почав діяти 1 січня 2022 року.

А ось День молодіжних та дитячих громадських організацій України залишився та припадає цього року на 26 червня.

Основна суть Дня молоді

Головна мета цієї події - привернути увагу суспільства на прагнення та інтереси української молоді. Зазвичай цього дня проводили різноманітні заходи, які були спрямовані на підтримку молодіжних організацій: конкурси, концерти, фестивалі, конференції та ярмарки.

Цьогоріч, на жаль, війна внесла свої корективи. Президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан до 25 серпня 2022 року, а це означає, що День молоді відбудеться без розважальних заходів зі скіпченням великої кількості людей.