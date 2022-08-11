Церковний календар на 12 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 12 серпня в церковному календарі

12 серпня вшановують пам’ять апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 12 серпня — день пам’яті апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка

У п’ятницю, 12 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка.

Вони були апостолами від 70-ти та проповідниками Слова Божого. Силуан та Сила спочатку ходили і проповідували разом з апостолом Павлом. Пізніше Силуан залишився єпископом в Солуні, а Сила - в Коринфі. Апостол Кріскент довгий час проповідував в Галії та Галатії, однак його схопили язичними за правління царя Траяна, а потім стратили. Апостол Епенент був єпископом міста Карфаген. Андронік спочатку проповідував разом зі своєю помічницею, а потім прийняв мученицьку смерть за Христа.

Церковний календар на 12 серпня: відео

Народні прикмети

12 серпня сильний вітер - затягнеться негода.

Похмура та прохолодна погода означає, що скоро буде сухо.

На світанку можна побачити зорі - чекайте на зливу.

Що не можна робити 12 серпня