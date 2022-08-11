Церковний календар на 12 серпня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 12 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 12 серпня в церковному календарі
12 серпня вшановують пам’ять апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 12 серпня — день пам’яті апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка
У п’ятницю, 12 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів Сили, Силуана, Кріскента, Епенента та Андроніка.
Вони були апостолами від 70-ти та проповідниками Слова Божого. Силуан та Сила спочатку ходили і проповідували разом з апостолом Павлом. Пізніше Силуан залишився єпископом в Солуні, а Сила - в Коринфі. Апостол Кріскент довгий час проповідував в Галії та Галатії, однак його схопили язичними за правління царя Траяна, а потім стратили. Апостол Епенент був єпископом міста Карфаген. Андронік спочатку проповідував разом зі своєю помічницею, а потім прийняв мученицьку смерть за Христа.
Церковний календар на 12 серпня: відео
Народні прикмети
- 12 серпня сильний вітер - затягнеться негода.
- Похмура та прохолодна погода означає, що скоро буде сухо.
- На світанку можна побачити зорі - чекайте на зливу.
Що не можна робити 12 серпня
- Не варто сваритися і лаятися.
- Не відмовляйте безхатченкам.
- Нікому не розповідайте своїх снів.