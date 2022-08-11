Церковный календарь на 12 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 12 августа в церковном календаре

12 августа чтят память апостолов Силы, Силуана, Крискента, Эпенента и Андроника. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 12 августа – день памяти апостолов Силы, Силуана, Крискента, Эпенента и Андроника.

В пятницу, 12 августа 2022 года, церковь чтит память апостолов Силы, Силуана, Крискента, Эпенента и Андроника.

Они были апостолами от 70-ти и проповедниками Слова Божьего. Силуан и Сила поначалу ходили и проповедовали вместе с апостолом Павлом. Позже Силуан остался епископом в Фессалонике, а Сила – в Коринфе. Апостол Крискент долгое время проповедовал в Галлии и Галатии, однако его схватили язычными во время правления царя Траяна, а затем казнили. Апостол Эппенент был епископом города Карфаген. Андроник сначала проповедовал вместе со своей помощницей, а затем принял мученическую смерть за Христа.

Церковный календарь на 12 августа: видео

Народные приметы

12 августа сильный ветер – затянется непогода.

Пасмурная и прохладная погода означает, что скоро будет сухо.

На рассвете можно увидеть звезды – ждите ливня.

Что нельзя делать 12 августа