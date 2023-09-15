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Коли до України повернеться тепло: прогноз синоптикині

Коли до України повернеться тепло: прогноз синоптикині

В Україні ще буде тепло / Фото: Associated Press

Комфортна погода очікується вже на вихідних.

Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Однак 16 та 17 вересня в Україні очікується переважно суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря підвищиться до комфортних значень, впродовж дня - 16 вересня - передбачається +20+25 градусів, на південному заході до +28 градусів.

У Києві в суботу та неділю дощів не буде. Максимальна температура повітря в суботу ще набиратиме обертів, +22+23 градуси, а в неділю вже очікується +25 +26 градусів.

Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу (один день)  пройдуть дощі та  невелике похолодання на заході та півночі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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