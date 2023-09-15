Когда в Украину вернется тепло: прогноз синоптика

Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Однако 16 и 17 сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня – 16 сентября – предполагается +20+25 градусов, на юго-западе до +28 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье не будет дождей. Максимальная температура воздуха в субботу еще будет набирать обороты, +22+23 градуса, а в воскресенье уже ожидается +25 +26 градусов.

На следующей неделе в Украине будет тепло и сухо, только в среду (один день) пройдут дожди и небольшое похолодание на западе и севере.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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