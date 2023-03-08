Власник Торгового дому “АВ” Фелікс Черток розказав про відновлення продажу легендарного бренду - символу України - горілки ТМ Українка.

Компанія Торговий дім “АВ” відроджує легендарний Бренд – горілка Українка!

Історія бренду горілки “Українка” розпочалася ще 2006-го і позиціонувалась командою авторів-творців як сильний національний символ України, візитна картка для закордонних ринків. Такі горілки-символи є в різних країнах, наприклад: у фінів – горілка Фінляндія, у датчан - Danzka, розповідає власник дистрибуційної компанії Торгового дому “АВ” Фелікс Борисович Черток.

У ті роки Україна і товари з України ще не були на слуху і не користувалися популярністю у Світі, так само як і самі українські споживачі не відрізнялися патріотизмом до національних товарів і через низькі продажі, виробництво ТМ було припинено.

Горілка Українка - відродження українських продуктів із національною символікою

Однак у 2022 році все змінилося. З новою силою прокинулась потреба українців у яскравих та сильних національних символах і продуктах, якими можна по-справжньому пишатися, а закордонні дистриб'ютори алкоголю почали виявляти великий інтерес до українських продуктів із національною символікою.

Це і спонукало компанію Торговий дім “АВ” (ТД АВ) відродити виробництво горілки Українки, щоб сильний бренд з національним колоритом високої якості зайняв своє гідне місце на українському ринку і став широко відомим у всьому світі!

Де споживачі можуть купити горілку Українка

На час написання статті, ТМ горілка Українка вже доступна до продажу в 20 000 магазинах України та продається в 11 країнах по всьому свiту.