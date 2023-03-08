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Зробила смертельний укол 1,5-річному сину: у Дніпрі судили жінку

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Зробила смертельний укол 1,5-річному сину: у Дніпрі судили жінку

Фото: Pexels

Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання.

У Дніпрі жінку, яка зробила смертельну ін'єкцію своєму півторарічному сину, засудили до восьми років позбавлення волі.

Суд визнав 39-річну мати винною в умисному вбивстві малолітньої дитини, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори довели, що будучи фармацевтом з медичною освітою, жінка зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодійним, кардіостимуляційним лікарським засобом, забороненим до вільного продажу. 

У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні їй більш суворого покарання.

Нагадаємо, у Дніпрі під переднє колесо автівки BMW невідомі підклали гранату на території житлового комплексу River Park, що на вулиці Набережній Перемоги.

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Дата публікації
Перегляди
5707
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