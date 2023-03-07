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У Дніпрі під колесо автівки на подвір'ї ЖК підклали гранату (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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587
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У Дніпрі під колесо автівки на подвір'ї ЖК підклали гранату (фото)

Фото: "Дніпро Оперативний"

Гранату під колесом BMW помітив сторож.

У Дніпрі під переднє колесо автівки BMW невідомі підклали гранату. Інцидент стався на території житлового комплексу River Park на вулиці Набережній Перемоги.

На місці події працюють правоохоронці, повідомив ТСН.ua інспектор пресслужби обласного управління патрульної поліції Павло Карманов.

Обставини, як потрапила граната під машину, встановлюються.

За даними "Інформатора", вибухонебезпечний предмет помітив сторож ЖК близько 7:20 ранку та викликав поліцію. Автівка, ймовірно, належить 21-річному місцевому мешканцю.

Фото:
Фото: "Дніпро Оперативний"
Фото:
Фото: "Дніпро Оперативний"
Фото:
Фото: "Дніпро Оперативний"

Нагадаємо, на станції метро в Харкові поліцейські затримали 23-річного львів'янина з гранатою Ф-1. За фактом зберігання боєприпасів відкрили кримінальне провадження. Навіщо хлопець носив із собою гранату - встановлюється.

Вибухи гранат та стрілянина: у Дніпрі правоохоронці затримали крадія зброї

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Дата публікації
Перегляди
587
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