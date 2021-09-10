Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 10 вересня зафіксовано 3 615 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 76 людей, 1 310 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 056 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 961 особа;
- методом ІФА – 6 784 особи;
- експрес-тестами – 25 236 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 310 554 особи;
- одужало – 2 218 873 особи;
- летальних випадків – 54 251;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.