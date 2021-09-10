Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 10 вересня зафіксовано 3 615 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 76 людей, 1 310 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 056 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 961 особа;

методом ІФА – 6 784 особи;

експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 310 554 особи;

одужало – 2 218 873 особи;

летальних випадків – 54 251;

проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

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