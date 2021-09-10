До гасіння полум'я залучено авіацію.

Масова евакуація на південному заході Іспанії. Через лісові пожежі покинути свої домівки довелося шістьом сотням людей.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

Палає на гірському хребті у провінції Малага - і стихати полум'я не збирається. Через дим від пожежі у регіоні довелося перекрити чималий шматок великої автостради. Загасити пожежу намагаються дві з половиною сотні вогнеборців, вони працюють як на землі, так і з неба - на трьох десятках гелікоптерів й літаків.

Новини світу: на заході Іспанії масово евакуюють людей через лісові пожежі

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