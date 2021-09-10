На заході Іспанії масово евакуюють людей через лісові пожежі

До гасіння полум'я залучено авіацію.
Масова евакуація на південному заході Іспанії. Через лісові пожежі покинути свої домівки довелося шістьом сотням людей.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.
Палає на гірському хребті у провінції Малага - і стихати полум'я не збирається. Через дим від пожежі у регіоні довелося перекрити чималий шматок великої автостради. Загасити пожежу намагаються дві з половиною сотні вогнеборців, вони працюють як на землі, так і з неба - на трьох десятках гелікоптерів й літаків.