Курс долара і євро на 10 вересня

Курс долара і євро на 10 вересня

Вартість долара становить 26,72 грн, а євро – 31,62 грн.

У п'ятницю, 10 вересня, гривня зміцнилася. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 вересня:

Долар США – 26,72 грн (мінус 2 коп.).

Євро – 31,62 грн (мінус 1 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,73/26,75 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.

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