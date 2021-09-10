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Курс долара і євро на 10 вересня

Курс долара і євро на 10 вересня

Національний банк України

Вартість долара становить 26,72 грн, а євро – 31,62 грн.

У п'ятницю, 10 вересня, гривня зміцнилася. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 вересня:

  • Долар США – 26,72 грн (мінус 2 коп.).
  • Євро – 31,62 грн (мінус 1 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,73/26,75 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.

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