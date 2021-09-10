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Курс доллара и евро на 10 сентября

Курс доллара и евро на 10 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,72 грн, а евро — 31,62 грн.

В пятницу, 10 сентября, гривна укрепилась. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 сентября:

  • Доллар США — 26,72 грн (минус 2 коп.).
  • Евро — 31,62 грн (минус 1 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,73/26,75 грн/долл., к евро - на уровне 31,64/31,66 грн/евро.

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