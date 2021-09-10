Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 сентября

УНИАН

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 10 сентября зафиксировано 3 615 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 76 человек, 1 310 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 056 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 28 961 человека;
  • методом ИФА — 6 784;
  • экспресс-тестами — 25 236.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 310 554 человека;
  • выздоровели — 2 218 873 человека;
  • летальных исходов — 54 251;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 217 031.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Коронавирус во Львове и области продолжает распространяться высокими темпами: статистика на 10 сентября

Ученые открыли суперстойкий иммунитет против COVID-19 – дайджест новостей о коронавирусе

Ученые открыли суперстойкий иммунитет против COVID-19 – дайджест новостей о коронавирусе
Следующая публикация