Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 10 сентября зафиксировано 3 615 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 76 человек, 1 310 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 056 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 28 961 человека;
- методом ИФА — 6 784;
- экспресс-тестами — 25 236.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 310 554 человека;
- выздоровели — 2 218 873 человека;
- летальных исходов — 54 251;
- проведено ПЦР-тестов — 12 217 031.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
Коронавирус во Львове и области продолжает распространяться высокими темпами: статистика на 10 сентября