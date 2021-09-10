Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 10 сентября зафиксировано 3 615 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 76 человек, 1 310 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 056 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 28 961 человека;

методом ИФА — 6 784;

экспресс-тестами — 25 236.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 310 554 человека;

выздоровели — 2 218 873 человека;

летальных исходов — 54 251;

проведено ПЦР-тестов — 12 217 031.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

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