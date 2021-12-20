Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 20 грудня зафіксовано 2 536 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 157 людей, 6 690 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 241 особа, а 36 027 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 610 687 осіб;

одужало – 3 338 555 осіб;

летальних випадків – 93 262;

проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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