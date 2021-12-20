Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 декабря

За последние сутки количество больных возросло более чем на 2,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 20 декабря зафиксировано 2 536 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 157 человек, 6 690 пациентов выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 1 241 человек, а 36 027 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 610 687 человек;

поправилось – 3 338 555 человек;

летальных исходов – 93 262;

проведено ПЦР-тестов – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. Всего проведено 27 373 349 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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