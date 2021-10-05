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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 жовтня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла майже на 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 5 жовтня зафіксовано 9 846 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 317 людей, 4 229 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу була госпіталізована 1 881 особа.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 37 080 осіб;
  • методом ІФА – 8 762 особи;
  • експрес-тестами – 28 283 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 469 856 осіб;
  • одужало – 2 268 752 особи;
  • летальних випадків – 57 206;
  • проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

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