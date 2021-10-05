Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 10 тисяч.
В Україні станом на ранок 5 жовтня зафіксовано 9 846 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 317 людей, 4 229 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу була госпіталізована 1 881 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 37 080 осіб;
- методом ІФА – 8 762 особи;
- експрес-тестами – 28 283 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 469 856 осіб;
- одужало – 2 268 752 особи;
- летальних випадків – 57 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.