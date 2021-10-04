Курс долара і євро на 5 жовтня

Вартість долара становить 26,57 грн, а євро –30,92 грн.
У вівторок, 5 жовтня, долар подешевшає, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 5 жовтня:
- Долар США – 26,57 грн (мінус 4 коп)
- Євро – 30,92 грн (плюс 5 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 4 жовтня:
- Долар США – 26,5/26,6 грн.
- Євро – 30,6/30,9 грн.
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