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Курс долара і євро на 5 жовтня

Курс долара і євро на 5 жовтня

УНІАН

Вартість долара становить 26,57 грн, а євро –30,92 грн.

У вівторок, 5 жовтня, долар подешевшає, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 5 жовтня:

  • Долар США – 26,57 грн (мінус 4 коп)
  • Євро – 30,92 грн (плюс 5 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 4 жовтня:

  • Долар США – 26,5/26,6 грн.
  • Євро – 30,6/30,9 грн.

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