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Курс доллара и евро на 5 октября

Курс доллара и евро на 5 октября

УНИАН

Стоимость доллара - 26,57 грн, а евро -30,92 грн.

Во вторник, 5 октября, доллар подешевеет, а евро — подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 5 октября:

  • Доллар США — 26,57 грн (минус 4 коп)
  • Евро — 30,92 грн (плюс 5 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 4 ноября:

  • Доллар США — 26,5/26,6 грн.
  • Евро — 30,6/30,9 грн.

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