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Курс доллара и евро на 6 октября

Курс доллара и евро на 6 октября

УНІАН

Стоимость доллара составляет 26,42 грн, а евро — 30,65 грн.

В среду, 6 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 октября:

  • Доллар США — 26,42 грн (минус 15 коп)
  • Евро — 30,65 грн (минус 27 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 5 октября:

  • Доллар США — 26,4/26,6 грн.
  • Евро — 30,5/30,9 грн.

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