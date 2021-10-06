Курс доллара и евро на 6 октября

Курс доллара и евро на 6 октября

Стоимость доллара составляет 26,42 грн, а евро — 30,65 грн.

В среду, 6 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 октября:

Доллар США — 26,42 грн (минус 15 коп)

Евро — 30,65 грн (минус 27 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 5 октября:

Доллар США — 26,4/26,6 грн.

Евро — 30,5/30,9 грн.

Читайте также:

Изменения в Украине с 1 октября: как начнется отопительный сезон, что будет с тарифами и новыми больничными;

как начнется отопительный сезон, что будет с тарифами и новыми больничными; Каким будет курс валют до конца декабря: прогноз;

прогноз; Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку