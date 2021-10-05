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Курс долара і євро на 6 жовтня

Курс долара і євро на 6 жовтня

УНІАН

Вартість долара становить 26,42 грн, а євро – 30,65 грн.

У середу, 6 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 жовтня:

  • Долар США – 26,42 грн (мінус 15 коп)
  • Євро – 30,65 грн (мінус 27 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 5 жовтня:

  • Долар США – 26,4/26,6 грн.
  • Євро – 30,5/30,9 грн.

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