Курс долара і євро на 6 жовтня

Вартість долара становить 26,42 грн, а євро – 30,65 грн.
У середу, 6 жовтня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 6 жовтня:
- Долар США – 26,42 грн (мінус 15 коп)
- Євро – 30,65 грн (мінус 27 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 5 жовтня:
- Долар США – 26,4/26,6 грн.
- Євро – 30,5/30,9 грн.
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