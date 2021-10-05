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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

УНИАН

За последние сутки количество больных выросло почти на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 317 человек, 4 229 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 1 881 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 37 080 человек;
  • методом ИФА — 8 762 человека;
  • экспресс-тестами — 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 469 856 человек;
  • выздоровели — 2 268 752 человека;
  • летальных исходов — 57 206;
  • проведено ПЦР-тестов — 13 003 972.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

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