Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 317 человек, 4 229 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 1 881 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 37 080 человек;

методом ИФА — 8 762 человека;

экспресс-тестами — 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 469 856 человек;

выздоровели — 2 268 752 человека;

летальных исходов — 57 206;

проведено ПЦР-тестов — 13 003 972.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

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