Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 10 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 317 человек, 4 229 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки был госпитализирован 1 881 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 37 080 человек;
- методом ИФА — 8 762 человека;
- экспресс-тестами — 28 283 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 469 856 человек;
- выздоровели — 2 268 752 человека;
- летальных исходов — 57 206;
- проведено ПЦР-тестов — 13 003 972.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.