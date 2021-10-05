Народные приметы, обряды и обычаи 5 октября

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год.

5 октября верующие и церковь почтили память пророка Ионы, святителя Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, I Феодора, Начертаных, преподобного Ионы Яшезерского, мученика Фоки Вертоградаря (садовника), праведного Петра, бывшего мытаря.

5 октября: церковный праздник

Иона — имя, получил в Ветхом завете пророк Израильского царства около VII в. до н. е., главный персонаж одноименной книги пророка Ионы, известный длительным путешествием в чреве рыбы. Библейская история Ионы с незначительными отличиями также повторяется и в Коране.

5 октября: народные традиции

Раньше наши предки считали, что с 5 октября начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Поэтому крестьяне этого дня заканчивали убирать редьку и готовили из нее различные блюда.

Также в народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку сильный ветер дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.

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Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же дерева освободились, то в конце января будет продолжительная оттепель.

5 октября: украинский народный прогностик

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год, нечисто — на суровую зиму.

Листья кладутся на землю вниз — на урожай.

Если днем выпал первый снег, он быстро растает, ночью — лежать дольше.

5 октября: что следует делать

В этот день в октябре нужно было сжигать старые веники, разрушать муравейники, заказывать ветер, бить палкой или кнутом по земле.

5 октября: что категорически запрещено делать

давать и брать в долг;

спать при свете;

ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

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