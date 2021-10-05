Народные приметы, обряды и обычаи 5 октября

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год.
5 октября верующие и церковь почтили память пророка Ионы, святителя Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, I Феодора, Начертаных, преподобного Ионы Яшезерского, мученика Фоки Вертоградаря (садовника), праведного Петра, бывшего мытаря.
5 октября: церковный праздник
Иона — имя, получил в Ветхом завете пророк Израильского царства около VII в. до н. е., главный персонаж одноименной книги пророка Ионы, известный длительным путешествием в чреве рыбы. Библейская история Ионы с незначительными отличиями также повторяется и в Коране.
5 октября: народные традиции
Раньше наши предки считали, что с 5 октября начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Поэтому крестьяне этого дня заканчивали убирать редьку и готовили из нее различные блюда.
Также в народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку сильный ветер дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.
Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же дерева освободились, то в конце января будет продолжительная оттепель.
5 октября: украинский народный прогностик
- Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год, нечисто — на суровую зиму.
- Листья кладутся на землю вниз — на урожай.
- Если днем выпал первый снег, он быстро растает, ночью — лежать дольше.
5 октября: что следует делать
В этот день в октябре нужно было сжигать старые веники, разрушать муравейники, заказывать ветер, бить палкой или кнутом по земле.
5 октября: что категорически запрещено делать
- давать и брать в долг;
- спать при свете;
- ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
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