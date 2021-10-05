Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 октября 2021 рассказывает, что Рыбам надо искать опору на работе, а Львов могут обидеть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите тех, кто вас поддержит. В отношениях не забывайте о дружеских эмоции. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйва. На работе действуйте активно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект — основная ваше оружие. В отношениях не забывайте о боли. На работе проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в страсть. В любви попробуйте что-то большее. На работе не скрывайте чувств.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обидеть. В отношениях скройте ваши чувства. На работе попробуйте защитить свою позицию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы загоняете себя в пределы. В любви лишние эмоции вам мешать. На работе действуйте так, чтобы не создавать себе проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте силу. В любви проявите характер. А на работе — профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях проявите благодарность. А движении по карьерной лестнице смело преодолевайте вызовы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви больше доверяйте партнеру. Надейтесь на лучшее на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король пентаклей"

Вы можете достичь того, чего хотите — главное — приложить усилия. Двигайтесь вперед в отношениях. На работе стоит выбрать цель для развития.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте над вашими идеями. В любви действуйте активно. На работе работайте изо всех сил.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка мечей"

Не чувствуйте себя обворованными. В любви вам могут сделать больно. Ищите больше опоры на работе.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку