Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 октября 2021 рассказывает, что Рыбам надо искать опору на работе, а Львов могут обидеть.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите тех, кто вас поддержит. В отношениях не забывайте о дружеских эмоции. На работе запланируйте дальнейшее развитие.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйва. На работе действуйте активно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Интеллект — основная ваше оружие. В отношениях не забывайте о боли. На работе проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Прыгайте в страсть. В любви попробуйте что-то большее. На работе не скрывайте чувств.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обидеть. В отношениях скройте ваши чувства. На работе попробуйте защитить свою позицию.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Вы загоняете себя в пределы. В любви лишние эмоции вам мешать. На работе действуйте так, чтобы не создавать себе проблем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте силу. В любви проявите характер. А на работе — профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте и получите результат. В отношениях проявите благодарность. А движении по карьерной лестнице смело преодолевайте вызовы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви больше доверяйте партнеру. Надейтесь на лучшее на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король пентаклей"
Вы можете достичь того, чего хотите — главное — приложить усилия. Двигайтесь вперед в отношениях. На работе стоит выбрать цель для развития.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте над вашими идеями. В любви действуйте активно. На работе работайте изо всех сил.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка мечей"
Не чувствуйте себя обворованными. В любви вам могут сделать больно. Ищите больше опоры на работе.
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