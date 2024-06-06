Вже час збирати липовий цвіт: кому потрібно пити липовий чай, користь та шкода напою

Чому потрібно пити чай з липи, чим шкідливий цей напій, користь липового чаю для жінок

Віддавна люди використовували липу як природний лікарський засіб. Квіти липи відомі своїми цілющими властивостями та використовуються для приготування ароматного і корисного напою - липового чаю. Чай з квіток липи володіє приємним смаком і має цілий ряд корисних властивостей для здоров'я. Однак, як і у будь-якого продукту, є як користь, так і шкода.

Для приготування липового чаю з липи використовують квітки дерева. Щоб їх зібрати потрібно встигнути, липа цвіте всього 10-15 днів наприкінці червня – на початку липня. Крім того, щоб квітки принесли максимальну користь, заготовлювати їх потрібно, коли суцвіття ще повністю розкрилися і, звичайно, якомога далі від доріг.

Збирати липу бажано в суху погоду, рано-вранці, хоча б до полудня, сушити не варто на сонці, а зберігати краще в паперових пакетах або полотняних торбинах.

Користь липового чаю

Основні корисні речовини липового цвіту, а й отже, липового чаю - це флавоноїди, фенольні сполуки та ефірні олії.

Флавоноїди та ефірні олії вчиняють заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають зняти стрес, тривогу та покращити настрій. Липовий чай може бути корисним для людей, які страждають від безсоння або мають проблеми зі сном.

Підтримка здоров'я дихальних шляхів. Липовий чай відомий своїми муколітичними властивостями, допомагає розріджувати мокроту і полегшувати кашель. Липовий чай заспокоює подразнені слизові оболонки та сприяє виділенню слизу, що полегшує процес відхаркування.

Відома протизапальна дія липового чаю. Флавоноїди, що містяться у липовому чаї, можуть допомогти зменшити запалення в організмі та покращити стан при різноманітних запальних процесах. Липовий чай може бути корисним при лікуванні запальних захворювань, таких як ангіна, ревматизм, грип, простуда тощо.

Липовий чай містить антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень вільних радикалів в організмі та захищають клітини від пошкоджень, сприяють підтримці загального здоров'я та молодості шкіри. Регулярне вживання липового чаю може бути корисним для зміцнення імунної системи та запобігання розвитку деяких захворювань.

Підтримка шлунково-кишкового тракту. Липовий чай має спазмолітичну дію, що допомагає зняти спазми та розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту.

Липовий чай розріджує кров, виводить токсини з печінки, активізує роботу жовчного міхура, шлунку, сечового міхура, нирок і кишківника.

Примочки з липового настою лікують шкірні виразки, опіки, геморой, знімають болі в суглобах.

Завдяки вмісту в липовому чаї «фітоестрогенів», подібних за складом до жіночих статевих гормонів, напій нормалізує менструальний цикл і полегшує нездужання при хворобливих місячних.

Липовий чай полюбляють жінки, через те, що настій з квітів липи омолоджує шкіру, робить її бархатистою і пружною.

Чай з липи – один з небагатьох напоїв, який дозволено вживати при грудному вигодовуванні. У теплому вигляді він покращує лактацію, заспокоює малюка, покращує його травлення, позбавляє кольок.

Як правильно приготувати класичний липовий чай

Щоб приготувати чай з липових квіток, залийте окропом сушені квітки з розрахунку 1-2 чайні ложки сушених квіток на чашку води.

Закрийте посуд кришкою і залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Процідіть і липовий чай готовий до вживання.

Липовий чай можна пити кожного дня, але особливо перед сном як заспокійливий засіб

Можлива шкода липового чаю

Попри цілющі властивості, липа також має протипоказання.

Зокрема, при наявності серцевих захворювань, не варто багато пити липового чаю без рекомендацій лікаря, оскільки липовий цвіт дає додаткове навантаження на серце через свої сечогінні та потогінні властивості.

У деяких людей може виникнути алергічна реакція. Якщо помітили такі алергічні симптоми, як свербіж, почервоніння шкіри, набряк після вживання липового чаю, краще припинити його вживання і звернутися до лікаря.

Липовий чай може посилювати дію деяких ліків, наприклад, заспокійливих. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, краще проконсультуватися з лікарем щодо безпеки вживання липового чаю.

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