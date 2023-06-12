Пора собирать липовый цвет: кому нужно пить липовый чай, польза и вред напитка

Почему нужно пить чай из липы, кому нужно пить его с осторожностью, польза липового чая для женщин

Издавна люди использовали липу как природное лекарственное средство. Цветы липы известны своими целебными свойствами и используются для приготовления ароматного и полезного напитка – липового чая. Чай из цветков липы обладает приятным вкусом и обладает целым рядом полезных свойств для здоровья. Однако, как и у любого продукта, есть как польза, так и вред.

Для приготовления липового чая из липы используют цветки дерева. Чтобы их собрать нужно успеть, липа цветет всего 10-15 дней в конце июня – начале июля. Кроме того, чтобы цветки принесли максимальную пользу, заготавливать их нужно, когда соцветия еще полностью раскрылись и, конечно, как можно дальше от дорог.

Собирать липу желательно в сухую погоду, ранним утром, хотя бы до полудня, сушить не стоит на солнце, а хранить лучше в бумажных пакетах или полотняных сумках.

Польза липового чая

Основные полезные вещества липового цвета, а следовательно, липового чая — это флавоноиды, фенольные соединения и эфирные масла.

Флавоноиды и эфирные масла оказывают успокаивающий эффект на нервную систему, помогают снять стресс, тревогу и улучшить настроение. Липовый чай может быть полезен для людей, страдающих бессонницей или имеющих проблемы со сном.

Поддержание здоровья дыхательных путей. Липовый чай известен своими муколитическими свойствами, помогает разжижать мокроту и облегчать кашель. Липовый чай успокаивает раздраженные слизистые и способствует выделению слизи, что облегчает процесс отхаркивания и кашля.

Известно противовоспалительное действие липового чая. Флавоноиды, содержащиеся в липовом чае, могут помочь уменьшить воспаление в организме и улучшить состояние при различных воспалительных процессах. Липовый чай может быть полезен при лечении воспалительных заболеваний, таких как ангина, ревматизм, грипп. простуда и т.д.

Липовый чай содержит антиоксиданты, которые помогают снижать уровень свободных радикалов в организме и защищают клетки от повреждений, способствуют поддержанию общего здоровья и молодости кожи. Регулярное употребление липового чая может быть полезно для укрепления иммунной системы и предотвращения развития некоторых заболеваний.

Поддержка желудочно-кишечного тракта. Липовый чай оказывает спазмолитическое действие, что помогает снять спазмы и расслабить мышцы желудочно-кишечного тракта.

Липовый чай разжижает кровь, выводит токсины из печени, активизирует работу желчного пузыря, желудка, мочевого пузыря, почек и кишечника.

Примочки из липового настоя лечат кожные язвы, ожоги, геморрой, снимают боли в суставах.

Благодаря содержанию в липовом чае «фитоэстрогенов», сходных по составу к женским половым гормонам, напиток нормализует менструальный цикл и облегчает недомогание при болезненных месячных.

Липовый чай любят женщины, потому что настой из цветов липы омолаживает кожу, делает ее бархатистой и упругой.

Чай из липы – один из немногих напитков, который можно употреблять при грудном вскармливании. В теплом виде он улучшает лактацию, успокаивает малыша, улучшает его пищеварение, лишает колик.

Как правильно приготовить классический липовый чай?

Чтобы приготовить чай из липовых цветков, залейте кипятком сушеные цветки из расчета 1-2 чайные ложки сушеных цветков на чашку воды.

Закройте посуду крышкой и оставьте настаиваться в течение 10-15 минут. Процедите и липовый чай готов к употреблению.

Липовый чай можно пить каждый день, но особенно перед сном как успокаивающее средство

Возможен вред липового чая

Несмотря на целебные свойства, липа имеет противопоказания.

В частности, при наличии сердечных заболеваний, не стоит много пить липового чая без рекомендаций врача, поскольку липовый цвет дает дополнительную нагрузку на сердце из-за своих мочегонных и потогонных свойств.

У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция. Если заметили такие аллергические симптомы, как зуд, покраснение кожи, отек после употребления липового чая, лучше прекратить его употребление и обратиться к врачу.

Липовый чай может усиливать действие некоторых лекарств, например успокаивающих. Если вы принимаете любое лекарство, лучше проконсультироваться с врачом по поводу безопасности употребления липового чая.

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