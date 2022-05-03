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Матеріали для Гааги. рф чинить терор українського народу

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Матеріали для Гааги. рф чинить терор українського народу

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії. Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, гвалт та руїни - те, що залишають по собі російські військові.

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі «Матеріали для Гааги» на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових. 

Важливо, аби події в Україні залишалася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

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Друге відео з добірки демонструє, як росія знищує об’єкти критичної інфраструктури та житлові масиви. Зокрема, як вчиняє вбивства та терор незламного духом українського народу. У матеріалі представлений виступ міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який звинувачує Україну в розповсюджені фейків у соціальних мережах та засобах масової інформації. За його словами, для російської сторони подібне є недопустимим і це у той момент, коли кремль всіляко приховує від свого народу реальні втрати та забороняє російським федеральним ЗМІ називати війну війною. А цілеспрямовані дії з метою знищення невинного населення вони продовжують називати нічим іншим, як «спецоперацією».  

У ролику зафіксовані численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р., а саме Розділу 2, Ст. 16 та Розділу 3, Частина 3, Ст.: 53, 55; та Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08.06.1977р., а саме Частини 4, Розділу 1, Ст.: 48,49,51,52,54,57 та ін., а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 4.11.1950, Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 та Кримінального кодексу України.

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Відео доступне російською та англійською мовами. Нагадаємо, що планується щонайменше 6 подібних відеороликів, які розкриватимуть інші злочини рф на території України відповідно до статей Женевської конвенції. 

Дата публікації
Перегляди
82
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