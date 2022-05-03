Матеріали для Гааги. рф чинить терор українського народу

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії. Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, гвалт та руїни - те, що залишають по собі російські військові.

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі «Матеріали для Гааги» на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Важливо, аби події в Україні залишалася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

Друге відео з добірки демонструє, як росія знищує об’єкти критичної інфраструктури та житлові масиви. Зокрема, як вчиняє вбивства та терор незламного духом українського народу. У матеріалі представлений виступ міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який звинувачує Україну в розповсюджені фейків у соціальних мережах та засобах масової інформації. За його словами, для російської сторони подібне є недопустимим і це у той момент, коли кремль всіляко приховує від свого народу реальні втрати та забороняє російським федеральним ЗМІ називати війну війною. А цілеспрямовані дії з метою знищення невинного населення вони продовжують називати нічим іншим, як «спецоперацією».

У ролику зафіксовані численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р., а саме Розділу 2, Ст. 16 та Розділу 3, Частина 3, Ст.: 53, 55; та Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08.06.1977р., а саме Частини 4, Розділу 1, Ст.: 48,49,51,52,54,57 та ін., а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 4.11.1950, Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 та Кримінального кодексу України.

Відео доступне російською та англійською мовами. Нагадаємо, що планується щонайменше 6 подібних відеороликів, які розкриватимуть інші злочини рф на території України відповідно до статей Женевської конвенції.