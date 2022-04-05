Мобільні послуги під час війни: що пропонують оператори зв'язку

Мобільні послуги під час війни: що пропонують оператори зв'язку

Мобільні оператори України пропонують різні акції та знижки у період війни. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Київстар

Спочатку Київстар відкрив безкоштовний доступ до Kyivstar TV всім українцям, незалежно від того, яким мобільним оператором вони користуються. Пізніше також додали нові можливості:

спілкування без необхідності поповнення рахунку чи оплати тарифу;

підвищені кредитні ліміти для бізнес-клієнтів;

сервіс Star.Docs став безкоштовним для державних організацій та бізнесу;

користування своїм українським тарифом відтепер доступне всім українцям, які виїхали за кордон та перебувають в Польщі, Словаччині, Румунії, Молдові, Угорщині, Італії, Німеччині, Литві, Чехії.

Також всі медики з гарячих точок, які користуються мобільним оператором Київстар та номери телефону яких внесені до реєстру Helsi.me, отримали 300 додаткових хвилин, які можна витратити на дзвінки на номери інших українських операторів.

Vodafone

Від 24 лютого 2022 року Vodafone надав своїм клієнтам:

10 Гб доступу до мережі Інтернет;

1000 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів.

Пізніше тут скасували всі обмеження на роздавання Інтернету з мобільного телефону на інші пристрої. Як наголошує компанія - ця акція діятиме до перемоги України.

Також в Vodafone скасували тарифікацію в низці сервісів. Зокрема, ДіяTV, ДіяРадіо та для застосунку "Повітряна тривога".

Клієнти Vodafone, які виїхали в одну з 27 країн світу (перелік можна побачити тут) можуть скористатися послугою "Доступний роумінг" (діятиме 30 днів після активації). Що входить в цю послугу:

60 хвилин для дзвінків з та до України, а також на будь-які номери в країні, де ви перебуваєте;

400 Мб мобільного Інтернету.

Всі інші абоненти Vodafone, незалежно від того, підключать вони послугу чи ні, щодня в цих 27 країнах будуть отримувати по 100 Мб Інтернету та можливість безлімітного користування Viber, Skype та WhatsApp.

Якщо вас примусово вивезли до Білорусі або Росії, Vodafone надає можливість здійснити безкоштовні дзвінки в посольства України в тих країнах, які є сусідніми державами або державами можливого транзитного проїзду. Безкоштовно ці люди отримають також 30 хв для вихідних та вхідних дзвінків в Україні і 30 смс.

lifecell

Мобільний оператор lifecell надав всім своїм клієнтам можливість отримати безкоштовно 5 Гб Інтернету та 30 хв на номери всіх українських операторів на 30 днів з моменту підключення тарифу.

Також в компанії скасували будь-які комісії за послугу "Додаткові гроші" для отримання на свій рахунок коштів, які можна повернути пізніше.

Медики та військові отримали від lifecell приємний бонус у вигляді 10 тисяч хвилин на всі номери по Україні та 10 тисяч Гб для користування мобільним Інтереном (до 31 травня включно).

Клієнти щодня до Перемоги будуть отримувати по 2 Гб для текстових повідомлень, дзвінків, надсилання відео та фото в популярних месенджерах (Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, Skype). Послуга Likar Online також залишатиметься безкоштовною до завершення в Україні воєнного стану.

Клієнти lifecell, які наразі перебувають за кордоном, отримали безкоштовний доступ до українських телеканалів в lifecell TV+. Була створена окрема послуга "Безкоштовний BiP у роумінгу" для тих, хто наразі живе в одній з 86 країн світу (тут перелік). На 30 днів українці отримають: