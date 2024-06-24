На Буковині чоловік напав на представників ТЦК

У Чернівецькій області чоловік, якого спіймали на спробі незаконного перетину кордону, напав на військових у службовому автомобілі після затримання.

Про це повідомлено на сторніці в Facebook Чернівецького обласного ТЦК та СП.

"Наші захисники, які повертаються з фронту, продовжують ризикувати життям і здоров’ям виконуючи свої службові обов’язки. Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

За інформацією представників ТЦК, під час прямування на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки.

"З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям - екстрену медичну допомогу.", - додали в ТЦК.

Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соцмережах.

Відомо, що військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від "вдячного" співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

Нагадаємо, у ВР будуть вимагати від командування ЗСУ змінити керівництво Звягельського ТЦК та СП через смерть 32-річного чоловіка, якого мобілізували.

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