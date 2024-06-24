На фронті відбулося 80 боєзіткнень: на яких двох напрямках найгарячіше

Найбільша активність ворога від початку доби спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Загальна кількість ворожих атак на лінії фронту сягнула 81.

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу.

Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф. Зокрема, на Харківському напрямку завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку від початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку нині тривають два боєзіткнення в районі Невського. Загалом сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.

Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Від початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів.

На Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Загалом спроб покращити положення – чотири.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. 11 атак відбито, 14 – ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На решті напрямків ситуація – без особливих змін.

"Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російський наступ на Харківщині став однією з найфатальніших операцій для окупантів за весь час війни.

Окупанти взяли Навоолександрівку, але не до кінця

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