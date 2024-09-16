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На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У Київській області сили ППО працюють по ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. 

Моніторингові канали повідомляють, що поблизу Києва може перебувати до 20 безпілотників одночасно. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи

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