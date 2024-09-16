На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях.
У Київській області сили ППО працюють по ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Моніторингові канали повідомляють, що поблизу Києва може перебувати до 20 безпілотників одночасно.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
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