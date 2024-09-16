На Київщині працюють сили ППО

У Київській області сили ППО працюють по ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Моніторингові канали повідомляють, що поблизу Києва може перебувати до 20 безпілотників одночасно.

Також читайте Україною кружляють ударні безпілотники: військові озвучили напрямки руху дрони

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.